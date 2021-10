Oliespoor veroorzaakt spekgladde weg in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Auto's glijden van spekgladde weg in Eindhoven

Diverse auto's zijn zaterdagnacht van de weg gegleden in Eindhoven. Dit gebeurde in de buurt van 't Hofke. Oorzaak was een olie- en dieselspoor op de weg.

Rond twee uur 's nachts botste een automobilist, die vanaf de Tongelresestraat kwam gereden, door dit olie- en dieselspoor bij 't Hofke tegen een camper. De inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ambulance glijdt van de weg

"De weg was zo glad dat de ambulance van de weg gleed, terwijl die geparkeerd stond", zag een correspondent. Daarop waarschuwden agenten de gemeente. Die schakelde medewerkers van het bedrijf Strukton in. "Die hebben de weg over een afstand van vijfhonderd meter met een speciaal middel dat olie en diesel afbreekt ingespoten. Daarna is de weg schoongespoten en is het vuile water met een zogenoemde zoab-reiniger opgezogen." Dwars op de weg

Bij de kruisingen waar klinkers liggen, ging dit niet. Daar moest het middel met de hand in de stenen geveegd worden. "Dit alles duurde een paar uur", vertelt de correspondent. "Tijdens de opruimwerkzaamheden gleden nog veel auto's van de weg. Sommigen kwamen dwars op de weg te staan. Gelukkig zonder schade."

Vanwege de gladde weg werd Structon ingeschakeld (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

De weg werd ingespoten met een speciaal middel dat olie en diesel afbreekt (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.