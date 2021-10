Omkoping in tennis: 'Eindjes aan elkaar knopen is lastig in lage regionen'

Matwé Middelkoop in actie in de VS (foto: VI Images) vergroot

Matwé Middelkoop uit Breda reageert verrast op het verhaal dat tien internationale proftennissers, onder wie enkele Nederlanders, regelmatig tenniswedstrijden zouden 'fixen'. Met dit nieuws kwam een jonge Nederlandse proftennisser eerder deze week in de NOS-podcast Gefixt.

Volgens de jonge tennisser die zijn verhaal deed bij de NOS, doet ook een Nederlandse dubbelpartner van hem aan deze matchfixing mee.

"Dit heeft best wel impact op het tennis."

"Ik kreeg dit nieuws van veel sporters en familieleden te horen", vertelde Matwé - zelf een topper in het dubbelspel - zondagmiddag in het radioprogramma De Zuidtribune op Omroep Brabant. "Dit is heftig, het heeft best wel impact op het tennis. Zeker omdat iedereen elkaar nu gaat aankijken wie hiermee iets te maken heeft." Spelers hebben het er ook onderling over. "Maar niemand weet echt wat er aan de hand is. Ik houd me er ook verre van. Om de zoveel tijd hoor je iets over matchfixing, in elke sport is dit zo."

"Je gaat allerlei zaken in twijfel trekken."

Een paar jaar geleden was matchfixing in het tennis ook al een hot topic. "Dan kijk je op een gegeven moment naar wedstrijden met de vraag: goh, slaat die jongen deze bal nou 'normaal' uit of niet? Je gaat allerlei zaken in twijfel trekken. Maar zo vaak gebeurt het nou ook weer niet dat je dit bij elke wedstrijd kunt zien." Middelkoop denkt dat dit soort praktijken vooral voorkomen in de lagere regionen. "Waar minder verdiend wordt en waar jongens soms moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen." Hij denkt dat die dan voor de keuze worden gesteld. "En dan gaan ze er soms voor. Dat is erg jammer. Als het in mijn regionen had gespeeld, tijdens de grotere toernooien, dan had ik er vast meer van geweten. Dan is het iets dichterbij."

"Je moet de naam van de sport hoog houden."

Of hij spelers die ingaan op dit soort omkopingspraktijken kan begrijpen? "Dat is een heel lastige vraag, die is heel lastig te beantwoorden. Ik heb ook weleens heel erge geldzorgen gehad. Maar je moet gewoon proberen die de baas te blijven en de naam van de sport hoog te houden." Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. "Zeker tijdens de zogenoemde Future-toernooien. Als je bedenkt hoe weinig daar verdiend wordt. Als je daar in de eerste ronde van het dubbelspel verliest, krijg je volgens mij maar een paar dollar mee. Daar gaat dan nog de belasting vanaf. Die bedragen zijn echt heel erg laag. Jongens die op dat niveau spelen, zijn er natuurlijk gevoelig voor als ze een keer een flink bedrag voorgeschoteld krijgen om iets te doen wat niet goed is."

