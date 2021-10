Na heel veel regen, wordt het komende week echt beter

Het wordt mooi herfstweer (foto: Ben Saanen). vergroot

Het is nauwelijks voor te stellen als je nu naar buiten kijkt, maar het weer wordt de komende week echt beter. Aan het einde van de week zouden we in het oosten van de provincie zelfs de 20 graden kunnen aantikken.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza zijn er dinsdag en woensdag wel nog wat buien te verwachten. "Vooral de dinsdagochtend kan nat zijn. Maar vanaf donderdag blijft het langer stabiel en is er meer zon." Door het heldere weer worden de nachten wat kouder en er is zelfs kans op wat nachtvorst aan de grond. "Overdag wordt het daardoor juist wat warmer", aldus de weerman. Hoe lang het mooie weer aanhoudt, is nog de vraag, maar vooralsnog kunnen we tevreden zijn de komende week. Met weinig wind voelt het lekker aan, met temperaturen tussen de 15 en 18 graden wordt het een week met mooi najaarsweer, vooral in de tweede helft van de week.

