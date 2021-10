Gevonden op nu al geopende kerstshow: de leukste kerstbal van Brabant

Ze komen gelukkig niet allemaal tegelijk, maar bij tuincentrum AVRI in Dongen verwachten ze tot aan de kerst zeker 200.000 bezoekers voor hun kerstshow. De kerstshow in Dongen is één van de grootste in Brabant en ging zondag open voor publiek.

"Natuurlijk zijn er altijd nieuwe trends, maar we hebben dit jaar ook een hele bijzondere kerstbal. Een kerstbal in de vorm van een kerstman die een mondkapje draagt. Het is een verwijzing naar een periode die hopelijk achter ons ligt", vertelt Petra van het tuincentrum. "We hebben de kerstbal gevonden op een grote kerstbeurs in Duitsland die in het vroege voorjaar wordt gehouden en waar we onze inkopen doen voor het nieuwe seizoen."

"Het is een ludieke, vrolijke kerstbal met een knipoog. Maar ook een met een boodschap. Hopelijk kunnen we over tien jaar, als we deze kerstman weer in de boom hangen zeggen: weet je nog?"