Boekverfilming Deventer moordzaak: 'Klusjesman pakt zijn leven terug'

De film De Veroordeling over de Deventer moordzaak won zaterdag vier gouden kalveren. Journalist Bas Haan uit Sint-Oedenrode schreef het boek waarop de film is gebaseerd. Een boek over beeldvorming, fakenieuws en de werkelijkheid. In het Omroep Brabant tv-programma KRAAK. trekt hij parellellen met de huidige tweedeling in de maatschappij.

Het verhaal van de moordzaak is bij velen bekend. Een rijke weduwe wordt in haar villa vermoord en haar boekhouder Ernest Louwens wordt opgepakt en uiteindelijk veroordeeld, maar er blijft twijfel over bestaan. Opiniepeiler Maurice de Hond trekt zich het lot van de veroordeelde aan en wijst klusjesman Michaël de Jong aan als dader.

"Louwens is in eerste instantie vrijgesproken", vertelt Haan, die de zaak nauwgezet volgde en er dus een boek over schreef. "Daarna is hij veroordeeld op basis van bewijs dat niet klopte. Hij is daarmee een slachtoffer van rechterlijke dwaling. Maar Michaël de Jong is vervolgens kapotgemaakt en daar heeft Maurice de Hond een kwalijke rol in gespeeld. Hij is daarvoor ook veroordeeld", aldus de journalist.

De film gaat over de macht van beeldvorming. Hoe emoties het winnen van feiten, de angst voor de publieke opinie en hoe daar door mensen met de juiste ingangen en verkeerde bedoelingen mee wordt omgaan.

Toen Louwens werd veroordeeld, flipte hij in de rechtszaal en schreeuwde hij dat hij onschuldig was. Dat zorgde ervoor dat mensen het gevoel hadden dat hij dat niet kon acteren, dat hij het niet gedaan had. Het sloeg op hun gevoel. "Dat is natuurlijk onzin," zegt Haan, "maar zo was het sentiment."