Cobra over schutting gegooid en ontploft in tuin in Empel

In een tuin bij een huis aan de Dorsvlegel in Empel is zondagmiddag een cobra ontploft. Het gaat volgens de politie om 'een cobra in combinatie met een vluchtige stof'.

De cobra, zwaar vuurwerk, zou iets voor drie uur over de schutting in de tuin zijn gegooid. De steekvlam die ontstond, doofde meteen en er is gelukkig geen schade aangericht, zo laat de politie even na drie uur weten.

De melding van de ontploffing kwam even voor drie uur bij de politie binnen. In de melding had de politie het over 'een verdacht voorwerp' dat is ontploft.