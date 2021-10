Patricia wil gestolen trouwring van haar overleden man terug: 'Ben giftig'

"Wie heeft de gestolen trouwring en het horloge van mijn vorig jaar overleden echtgenoot Hans gestolen?" Dat wil Patricia (49) uit Zeeland maar al te graag weten. Toen ze vrijdagavond met haar twee kinderen, 11 en 12, thuiskwam van een familiebezoek bleek dat er was ingebroken.

"Ik kwam thuis en de keukendeur stond open. Toen wist ik: dit is niet goed", vertelt Patricia geëmotioneerd.

7 juli vorig jaar is Hans overleden. "Wij zitten nog midden in het rouwproces." En nu wordt het gezin hard geraakt door deze overval. "Ergens ben ik giftig maar aan de andere kant ben ik ook nog terneergeslagen. Het is een mix van emoties."

Hans verloor vorig jaar na 4,5 jaar de strijd tegen kanker. De trouwring en het horloge betekenen heel veel voor Patricia. "Ik ga er niet vanuit dat er iets terugkomt, maar ze (de daders, red.) kunnen hier niet zomaar mee wegkomen. Ze hebben geen idee wat ze anderen aandoen."