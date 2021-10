Motorcrosser Herlings raakt koppositie in WK kwijt

Jeffrey Herlings vergroot

Motorcrosser Jeffrey Herlings is zijn leidende positie in het wereldkampioenschap van de koningsklasse MXGP kwijtgeraakt. In de Grote Prijs van Duitsland won zijn grote concurrent Tim Gajser de tweede manche, waardoor die hem voorbijging in het klassement.

Herlings werd zondag in de eerste manches tweede en in de tweede manche derde. Die laatste werd gewonnen door de Sloveen Gajser. Spannend gevecht

Vooral in de eerste manche was een spannend gevecht te zien tussen de Brabander en de Spaanse winnaar Jorge Prado. Tot op de meet duelleerden de twee met elkaar. In de sprong over de finishbult knalden Herlings en Prado tegen elkaar. Prado viel geblesseerd uit en werd op een brancard afgevoerd. Herlings kon in de tweede manche gewoon van start. Minimaal verschil

Het verschil in punten tussen de beide rivalen is minimaal. Gajser gaat aan kop met een voorsprong van twee punten. Het WK telt nog zeven ronden. Glenn Coldenhoff uit Heesch werd zesde in Duitsland.

