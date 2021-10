Auto rijdt tegen boom in Odiliapeel, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

Een jonge man is zondagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Odiliapeel. Met zijn auto reed hij tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Rond tien over halfacht ging het mis op de Nieuwedijk. In een flauwe bocht in de richting van Volkel verloor de bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. Diverse hulpdiensten werden opgeroepen. Zo kwamen de brandweer en een trauma-arts ter plekke. Onderzoek

De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken en werd tijdelijk afgesloten. De politie doet onderzoek.

