Schietpartij in Oss: man opgepakt, zoektocht naar tweede verdachte met heli

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

In de Brederostraat is Oss is zondagavond geschoten. Vrijwel direct hierna is een man opgepakt. Een tweede verdachte is voortvluchtig en wordt gezocht. Hierbij is onder meer een politiehelikopter ingezet.

Rond kwart voor negen vond de schietpartij plaats. Op camerabeelden is te zien dat er op een persoon geschoten, meldt de politie. Zelf heeft de politie diegene nog niet kunnen spreken. Ze is ook naar die persoon op zoek. Onderzoek

De aanleiding voor de schietpartij is nog niet duidelijk. De politie doet uitgebreid onderzoek en vraagt om eventuele tips.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

