PSV wint moeizaam van Sparta en komt op één punt van Ajax

PSV heeft met 2-1 gewonnen van Sparta. In eigen huis wisten de Eindhovenaren zondagavond pas in de laatste tien minuten het verschil te maken door nog twee keer te scoren. Dankzij de overwinning komt PSV op één punt van koploper Ajax

In de wetenschap dat Ajax en Feyenoord eerder op de zondag hadden verloren begon PSV om 20.00 uur aan de thuiswedstrijd tegen Sparta. Een tijdstip dat onder de supporters bepaald niet populair was en dus was het de eerste twintig minuten stil in het Philips Stadion.

Reden om te juichen hadden de thuissupporters ook niet want PSV had moeite met het defensieve spel van Sparta. De Rotterdamse club had bepaald niet de insteek om er een aantrekkelijke wedstrijd van te maken, iets wat de Spartanen ook niet kwalijk was te nemen.

Trechtervoetbal

In de eerste helft had PSV liefst 75 procent balbezit, twaalf doelpogingen en vijf schoten op doel. Maar ondanks de indrukwekkende statistieken bleef Sparta eenvoudig overeind. De reden was dat de Eindhovenaren alles door het midden speelden en het spel niet breed hielden.

Er was sprake van het welbekende trechtervoetbal. Iets wat ook in de wedstrijd tegen Benfica het geval was. PSV zocht alle ruimtes in het veel te drukke centrum. Het waren dan ook de middenvelders die het dichtst bij een doelpunt waren. Ibrahim Sangaré was na tien minuten twee keer dichtbij maar stuitte op doelman Maduka Okoye. Van Ginkel was halverwege de eerste helft gevaarlijk met een kopbal

Plaaggeest Okoye

Doelman Okoye bleef een plaaggeest en had op haast alle inzetten een antwoord. En toen de doelman er na 68 minuten voetballen voor het eerst naast zat was het Dirk Abels die de bal van de lijn wist te halen. Weer twee minuten later was het Zahavi die de paal raakte. PSV kreeg steeds grotere kansen maar de moedeloosheid sloop in de ploeg.

De meest knappe redding van de Nigeriaanse doelman was er in de 78e minuut. Een haast niet te missen kopbal van Zahavi werd op miraculeuze wijze gepakt door de Sparta-goalie. Nadat vorige week Willem II-doelman Timon Wellenreuther de wedstrijd van zijn leven keepte, kende nu Okoye een fenomenale wedstrijd.