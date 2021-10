Twee gewonden bij gewapende overval in Steenbergen, daders op de vlucht

De woning aan de Witte Ruiterweg (foto: Omroep Brabant). vergroot

In een huis aan de Witte Ruiterweg in Steenbergen zijn twee mensen gewond geraakt bij een gewapende overval, maandagochtend rond halfnegen. Volgens een buurman zijn het de bewoners van het huis. De verdachten zijn ervandoor gegaan in een wit busje, meldt de politie. Er wordt naar hen gezocht, onder meer met een politiehelikopter.

De twee gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Agenten horen de slachtoffers en mensen die het gezien hebben. De omgeving van het huis is afgezet. Op de A4 richting Rotterdam is een man aangehouden, daarvoor is de weg tijdelijk afgesloten. Volgens een politiewoordvoerder wordt onderzocht of hij iets te maken heeft met de overval in Steenbergen. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.

