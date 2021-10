Grote brand zonnepanelenveld in Dongen ontstaan door overspanning

1/1 Brand op zonnepanelenveld in Dongen

Op een zonnepanelenveld aan de Vierbundersweg in Dongen woedde maandagochtend brand. Het vuur werd rond halftien ontdekt. Daarop werd de Vierbundersweg afgesloten. De brandweer probeerde te voorkomen dat er kortsluiting zou ontstaan in de 28.000 zonnepanelen.

Het vuur was uitgebroken in een hoogspanningsleiding in de grond. Een woordvoerder van de brandweer vermoedt dat de brand veroorzaakt werd door zogenoemde overspanning.

Het zonnepanelenpark was in aanbouw, aan het einde van het jaar zou het operationeel zijn. Daarom werd de installatie nu getest. Daarbij ontstond brand in de bekabeling onder de grond. Om erachter te komen wat er mis ging, moeten de kabels uitgegraven worden.

Afschakelen

Netbeheerder Enexis werd opgeroepen om de elektriciteit uit te schakelen en de brandweer om de brand te blussen. Ook handhavers van de gemeente en de politie waren aanwezig. Rond kwart over elf waren de problemen aan de Vierbundersweg voorbij.