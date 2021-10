Stadsimker stopt met dagelijks protest tegen distributiecentrum

stadsimker Marcel Horck staat niet meer voor het stadskantoor (archieffoto) vergroot

De Tilburgse Stadsimker Marcel Horck stopt met zijn dagelijkse protest voor het gemeentehuis van Tilburg, tegen het nieuw te bouwen distributiecentrum Wijkevoort. Reden is een rondetafelgesprek dat door de gemeente op 20 oktober wordt gehouden, waarin niemand van een grote groep felle tegenstanders is uitgenodigd. De gemeente Tilburg snapt niet waar de stadsimker zich boos over maakt.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Volgende week maandag mogen 50 Tilburgers die kritiek hebben op het bestemmingsplan Wijkevoort zich in de gemeenteraad uitspreken. Een week later, op 20 oktober, wil de gemeente de plannen nog eens over het voetlicht brengen in rondetafelgesprek met puibliek in de Lochal. Maar tot hun verbazing én onvrede, zijn juist de fanatieke tegenstanders niet uitgenodigd voor de talkshow, zoals de gemeente het zelf noemt. Horck: “Het wordt een feelgoodshow van de overheid, waar wij blijkbaar niet inpassen." Horck wil uitvogelen wie er allemaal wél een uitnodiging voor de talkshow heeft ontvangen. “Dat wij, actievoerders niet zijn uitgenodigd dat kan nog, maar dat er helemaal niemand van de buurt is uitgenodigd, lijkt nog veel erger." Horck wil daarvoor een zogeheten WOB-verzoek indienen, waarna overheidsinstanties verplicht zijn bepaalde informatie prijs te geven.

“Voor wie is dat dan eigenlijk zo’n talkshow?”

Wethouder Bas van der Pol wil niet persoonlijk reageren op de beschuldigingen van de stadsimker. Volgens een woordvoerder zijn de tegenstanders niet buitengesloten, maar is er nog helemaal niemand uitgenodigd. Ook tegenstanders zouden op het lijstje staan. Maar volgens Horck heeft de Brabantse Milieufederatie al wel een mail ontvangen met een uitnodiging. De stadsimker verbaast zich over het feit dat de gemeente sowieso een talkshow houdt, net nadat zowel voor- als tegenstanders in de gemeenteraad kunnen inspreken. “Voor wie is dat dan eigenlijk zo’n talkshow?” De woordvoerder van de gemeente: “We hebben natuurlijk een Milieucafé en de media die het over Wijkevoort hebben, maar wij willen als gemeente laten zien wat Wijkevoort is en welke aanpassingen zijn doorgevoerd. Dat doen we met een talkshow." LEES OOK: Al 25 dagen in de kou protesteren tegen bedrijventerrein Wijkevoort: 'Ik moet iets met die woede'

