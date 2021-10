3700 kilo illegaal vuurwerk gevonden in Tilburg

De politie heeft donderdag 30 september aan de Hultenseweg in Tilburg 3700 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Twee mannen uit Amersfoort en Wijchen zijn aangehouden.

Het vuurwerk zat in een gehuurde vrachtwagen die niet teruggebracht werd. Rechercheurs zagen de vrachtwagen staan bij een aantal containers en hielden het in de gaten. Twee mannen openden een container en haalden er kartonnen dozen uit die ze in de vrachtwagen zette.

Explosiegevaar

Op de dozen stond het waarschuwingslabel voor explosiegevaar. Het bleek om professioneel illegaal vuurwerk te gaan. In de andere containers zat geen vuurwerk maar onder andere schoenen. De politie onderzoekt van wie die schoenen zijn, ze zoeken ook waar de partij illegaal vuurwerk vandaan komt.