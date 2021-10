Geschrokken RKC wil dat politie en justitie matchfixing zaak oppakken

Stadion van RKC Waalwijk vergroot

In een kort statement heeft RKC gereageerd op de mogelijke matchfixing omtrent de wedstrijd Jong Roda JC - Jong RKC. In het bericht dat is te lezen op de website geeft de club aan dat ze hopen dat de autoriteiten verder onderzoek kunnen doen. Verder reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld in de podcast Gefixt, dat de onthullingen naar buiten bracht.

De club zegt zelf onderzoek gedaan te hebben naar de wedstrijd door beelden te bekijken en deze beelden beschikbaar te stellen voor verder onderzoek. De KNVB heeft al onderzoek gedaan maar dat is inmiddels afgerond. Op basis van de informatie die de voetbalbond heeft kunnen ze geen verder onderzoek doen. Daarom hopen de club en KNVB dat de autoriteiten met hun opsporingsmogelijkheden verder onderzoek gaan doen. De voetbalbond en RKC willen daarbij graag helpen waar mogelijk. Het statement komt naar aanleiding van de berichtgeving dat vijf spelers van Jong RKC zouden zijn omgekocht door een matchfixer. Deze vijf spelers zouden ieder 1500 euro hebben gekregen door de wedstrijd tegen Jong Roda JC bewust te verliezen. Deze informatie is naar buiten gekomen in de podcast Gefixt van de NOS. Reactie van Mosselveld

In de podcast reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld. "We zijn erg geschrokken. We weten dat matchfixing er is. Je hoopt dat het voetbal daarvan verschoond blijft." "Ik ben vooral geschrokken van hoe makkelijk het gaat. De jonge spelers zijn heel benaderbaar via bijvoorbeeld social media. Deze doelgroep is erg kwetsbaar omdat ze nog weinig verdienen." De directeur heeft een speler geconfronteerd, maar die heeft ontkent. Daarna heeft hij de zaak bij de KNVB gemeld. Meer is er niet mogelijk volgens hem. Roda JC liet eerder op de dag weten afstand te nemen van deze geluiden. De club is ook 'verrast' en onderstreept dat er binnen het voetbal geen plek is voor dit soort praktijken.

