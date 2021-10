Hier vonden vorig jaar de meeste verkeersongelukken plaats in Brabant

De meeste ongevallen gebeurden op rechte wegen. Foto ter illustratie. (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

Bijna een op de zes verkeersongelukken in Nederland, gebeurde vorig jaar in Brabant. In total ging het in onze provincie om 14.000 ongelukken, blijkt uit data van de politie en Rijkswaterstaat. Independer analyseerde die gegevens. Eindhoven (1713), Tilburg (1411) en Breda (1288) voerden binnen onze provincie in absolute aantallen de ranglijst aan. Relatief gezien had je in Moerdijk de grootste kans op brokken.

Paul Ruiter Geschreven door

In heel Nederland waren er volgens Independer in 2020 zo'n 103.000 verkeersongevallen. Brabant is goed voor ruim 13 procent daarvan. Alleen in Zuid-Holland (ruim 26.000) en Noord-Holland (16.592) waren meer ongelukken. De meeste Brabantse ongevallen vonden plaats in of bij de stad, maar relatief gezien, als je het aantal ongevallen afzet tegen het aantal inwoners, was juist in een aantal kleinere gemeentes de grootste kans op brokken of erger.

Wachten op privacy instellingen...

Zo waren er in Moerdijk per 1000 inwoners 11,3 ongelukken. Dat is bijna twee keer hoger dan het landelijke gemiddelde. Ook in Oirschot (10), Geertruidenberg (8,9) en Eindhoven (7,3) was het aantal verkeersongevallen relatief hoog. Volgens Independer gebeurden de meeste ongelukken in onze provincie op een rechte weg (4240) of op een kruispunt (2031). Het gaat dan vooral om kopstaartbotsingen. Wat verder opvalt is dat in Meierijstad vorig jaar acht dodelijke verkeersongevallen waren te betreuren, het hoogste van Brabant. Landelijk kwam er het vaakst in of bij Rotterdam (17) en Amsterdam (14) iemand om in het verkeer.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.