Zeven op de tien jongeren vinden softdrugs normaal, GGD wil meer onderzoek

Er komt extra onderzoek naar drugsgebruik onder jongeren in Oost-Brabant. Dat meldt het project 'Drugs, wat doet dat met jou?' maandag. De initiatiefnemer vindt dat nodig, omdat 70 procent van de Brabantse jongeren (18-29 jaar) het gebruik van softdrugs normaal vindt. De campagne 'Trippen of Skippen' moet daar verandering in brengen.

Uit de gezondheidsmonitor van Novadic-Kentron, 37 Oost-Brabantse gemeenten en de GGD-en, Hart voor Brabant en Brabant Zuidoost, blijkt dat het gebruik van softdrugs voor 70 procent van de jongeren normaal is. Minder dan 20 procent van de jongeren geeft aan het soms ook te gebruiken.

Dertig procent van de jongeren vindt ook het gebruiken van harddrugs gewoon. En elf procent geeft aan dat soms te gebruiken. Het onderzoek is uitgevoerd in het oosten van Brabant, maar volgens een woordvoerder van de GGD zijn die ook representatief voor de rest van de provincie.

Trippen of skippen

De GGD noemt de resultaten opvallend en kondigt daarom de drugsmonitor 'Trippen of Skippen' aan. Het onderzoek dat in oktober en november ingevuld kan worden, moet duidelijk maken wat de norm voor drugsgebruik is voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud. "De cijfers die we nu hebben zijn waardevol, maar we moeten weten waarom jongeren drugsgebruik normaal vinden", vertelt projectleider Lieke Vogels.

Niet met vingertje wijzen

De organisaties willen drugsgebruik minder normaal maken. "We gaan niet met het vingertje wijzen naar jongeren, maar we willen het gesprek aangaan over dit onderwerp", zegt Vogels. "Vervolgens moeten we jongeren bewust maken over wat drugs met je lichaam kan doen. Dat kan bijvoorbeeld door interventies op scholen en door samenwerking met professionals en ouders.''

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit Oost-Brabant kunnen online een vragenlijst invullen over drugsgebruik in oktober en november.