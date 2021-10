Ger koopt grond op en zorgt zo voor nieuwe Brabantse natuur

Natuur heeft tijd nodig. Het veld aan de Savendonksestraat in Liempde waar Ger van den Oetelaar overheen kijkt, ziet er rommelig uit. Tussen pas aangeplante boompjes schiet het gras hoog op. Recht voor ons ligt een wit verweerde dode boom. Dit rommelige veld verandert de komende tien jaar langzaam in een bos. Maar als Van den Oetelaar ernaar kijkt, ziet hij nu al bos.

Café ‘In ’t Groene Woud’ in Kasteren is nog dicht maar Van den Oetelaar begint op het terras al aan zijn tweede gesprek van die morgen. Hij praat graag over ARK, de organisatie die in het Groene Woud elk jaar stukken boerengrond koopt om er natuur van te maken.

Veel Brabanders denken dat er steeds minder natuur overblijft, maar dat is niet zo. De biodiversiteit gaat achteruit (dieren en planten verdwijnen) maar het aantal hectares natuur in Brabant groeit. En Ger van den Oetelaar is een van de mensen die daarvoor zorgt: in zijn geval met ongeveer honderd hectare per jaar.

Van den Oetelaar koopt grond, zo simpel is het. Mensen kennen hem en als het nodig is, kan hij snel toeslaan. "Ik kan binnen een paar dagen een deal rond maken. Het gaat er om goed te luisteren. Als een boer meteen geld wil beuren, kan ik dat regelen. Als hij het land nog een paar jaar wil gebruiken voordat wij er natuur van maken, kan dat ook."

Van den Oetelaar kent het Groene Woud. Hij is geboren in Liempde en was twaalf jaar wethouder in Boxtel. “Ik was als wethouder al enorm groen. Dat was bekend. Toen ik stopte, hebben ze me gevraagd om bij ARK te komen werken.’

"Met het geld van Mary kan er veel", zegt Van den Oetelaar. Het is een knipoog naar Mary Fiers. Ooit wethouder van Eindhoven voor de PvdA is zij nu directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Het nieuwe fonds was de Brabantse reactie op bezuinigingsplannen van het Rijk. In 2011 zette staatssecretaris Bleker (CDA) – met steun van het parlement – veel plannen voor nieuwe Nederlandse natuur bij het afval. Brabant gooide toen de kont tegen de krib en besloot gewoon door te gaan. Dat de provincie net veel geld verdiend had met de verkoop van Essent-aandelen maakte hier meer mogelijk dan elders.

Wie Van den Oetelaars verhaal goed wil begrijpen, moet terug in de tijd. Sinds 2014 heeft Brabant een Groen Ontwikkel Fonds. Er zit 240 miljoen euro provinciaal geld in plus een bijdrage van het Rijk. Het fonds moet voor 2027 10.000 hectare extra natuur hebben aangelegd. Volgens een opgave van het fonds is nu ongeveer de helft daarvan voor de bakker.

Van den Oetelaar: "Hoe het in Brabant gaat, is uniek in Nederland. In andere provincies is het vaak godgeklaagd zo moeilijk als dingen gaan. Meestal is nergens geld voor. Brabant heeft een andere keus gemaakt en daar neem ik m’n petje voor af."

Van den Oetelaar is verder gelopen. Achter een houten hek, met een mooie rij hoge bomen erlangs, liggen drie hectares grasland die ARK ook al heeft gekocht. ‘Wedehage’ staat er op het hek. Ook dit weiland wordt natuur. "Ons doel is zelfredzame, robuuste natuur, zo compleet mogelijk met grote grazers en roofdieren. We proberen de wildernis terug te krijgen in de natuur maar dan wel zo dat mensen er bij kunnen."