Dit zijn de tien leukste dierenfoto's van Brabant

Stuur ons jullie leukste dierenfoto's, was de oproep die we deden op deze Dierendag. Dat hebben we geweten. Amper bijgekomen van zoveel schattige en soms hilarische plaatjes, hebben we een top tien voor je samengesteld. Naar de gedachten van de fotomodellen kunnen we alleen maar raden, dat hebben we dan ook gedaan.

Zepp wist dat hij fout zat, maar probeert toch onder zijn straf uit te komen. "Maar ik deed het niet expres!"

Foto: Carolijn de Leeuw vergroot

Poes Babs wordt hier betrapt door de diëtiste toen ze opzoek ging naar een extra snack. "Ik wilde alleen even van het uitzicht genieten."

Foto: Margriet van der Loo vergroot

Na een goede mop hield paard jochie het echt niet meer. "Hahaha, een gegeven paard niet in de bek kijken. Dat is een goede!"

Foto: Brenda Mauristz vergroot

Zie hier hond Aika, die de ambitie heeft om topmodel te worden. "Je moet er alles aan doen om de top te bereiken."

Foto: Babette Cornelissen vergroot

Fritzke en Angel zijn nog niet helemaal klaar voor de maandagmorgen. "Kunnen we de maandag niet afschaffen?"

Foto: Nancy Peijnenburg vergroot

Deze kleine snelheidsduivel moet eerst zijn rijbewijs nog zien te halen. "Mag het ook niet stiekem?"

Foto: Suzanne van Ham vergroot

Robert ten Brink hoeft zeker niet langs te komen bij knuffelde Fygo en Joy. "Vanaf moment een waren we al helemaal hoteldebotel."

Foto: Francien Mels-Van Gageldonk vergroot

Snuffelen aan de nummer 2 van de hond van de buren, aan Harrie is het niet besteed. "De geur van een madeliefje, da's pas genieten."

Foto: Kim van Ganzenwinkel vergroot

Voordat de visite kwam, moest Willow wel even in bad. "Moet dit nou echt mam?"

Foto: Chantal van Os vergroot

Tommie weet goed hoe hij het aan moet pakken op dierendag. "Wie heeft er vandaag nog niks voor mij gedaan?"

Foto: Wilma Boeren vergroot

