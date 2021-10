Gijs bouwt aan Olympische droom én slaat een shuttle met onze stagiair

Trainen, werken, slapen en weer trainen. In en rond Sportcentrum Papendal, vlakbij Arnhem, speelt het leven zich af van de 21-jarige Gijs Duijs. Het in Oss geboren badmintontalent jaagt zijn grote droom na: de Olympische Spelen van 2028 halen. Terwijl hij een ontspannen een shuttle slaat met Omroep Brabant-stagiair Corrado Francke vertelt Duijs over zijn grote passie.

De ambitieuze badmintonner steekt een groot deel van zijn tijd in zijn lievelingssport. En dat betekent dat hij een ander leven leidt dan veel leeftijdgenoten. "Je moet natuurlijk op tijd slapen en eten, en je kan niet effe naar een feestje gaan, want de volgende dag moet je bijvoorbeeld weer om kwart over zes op. Dus je moet wel wat dingen laten, ja. Af en toe vind ik dat wel erg, maar ik ben er professioneel mee bezig en wil eruit halen wat erin zit."

Thomas Cup

Op zijn route naar Los Angeles, waar de Spelen over zeven jaar worden gehouden, heeft Gijs al een mooie stap gezet. De Osschenaar is namelijk geselecteerd voor de Thomas Cup. Of zoals Gijs het zegt: "Het grootste toernooi ter wereld van de mannenteams."

Uit Nederland doen er acht mannen mee aan het toernooi. "Dat is natuurlijk wel heel speciaal als je daar één van bent, want iedereen ziet het als een soort wereldkampioenschap. Om er überhaupt al te spelen, is iets heel groots. Dus voor mij is het mooi om daar te leren van de beste badmintonners ter wereld."

Dag kapsel

Daarvoor moet hij wel afscheid nemen van zijn vertrouwde kapsel. Als je voor het eerst meedoet, wordt op de eerste dag een deel van je haar afgeschoren. Mijn teamgenoten mogen bepalen hoe ze het willen: een soort avatar, een opa-kapsel, een kruis op mijn hoofd, alles kan", lacht hij. "En een dag later word je helemaal kaalgeschoren."