Johan en Sander schitteren op de sexy Boerenkalender

Johan Knaap uit Meeuwen en Sander Hopmans uit Roosendaal staan op de Boeren Kalender 2022. Halfnaakt schitteren de Brabantse boeren erop en dat zorgt voor een hoop reacties. Helaas voor enthousiaste dames: het blijft bij de kalender want de mannen zien voorlopig niks in een deelname aan Boer Zoekt Vrouw.

Sander Hopmans uit Roosendaal had de Boerenkalenders al jaren hangen en heeft zichzelf daarom voor de grap opgegeven. Zijn vader heeft een boerderij waar hij af en toe helpt, want hij werkt officieel niet als boer. Voor de organisatie was het genoeg om hem toch een plekje op de kalender te gunnen.

Daar heeft de Roosendaler geen spijt van gekregen. "Ik had nooit verwacht dat ik gekozen werd", vertelt hij. "Het was een ontzettend leuke ervaring, want ik had nog nooit eerder iets met modellenwerk gedaan." Sander heeft de foto's zelf nog niet gezien, maar de reacties op zijn deelname zijn positief. "Iedereen vindt het super leuk en zegt dat zij het nooit zouden durven", vertelt hij.