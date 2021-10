Facebook, Instagram en WhatsApp weer bereikbaar, het was even wennen

De wereldwijde storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp was rond middernacht voorbij. Sinds ongeveer kwart voor zes maandagavond konden mensen over de hele wereld er geen gebruik meer van maken. Ook bekend en onbekend Brabant moest massaal op zoek naar een andere manier om met elkaar te communiceren. Gelukkig konden de meesten er nog wel om lachen.

Rond middernacht was het weer mogelijk om bij Facebook en Instagram in te loggen. Berichten versturen via WhatsApp werkte ongeveer een uur later ook weer.

Facebook heeft geen tekenen dat data van gebruikers onbeschermd zijn geweest tijdens de wereldwijde storing. Dat zegt het bedrijf in een verklaring waarin een defecte aanpassing aan de configuratie wordt aangewezen als de oorzaak van de uitval. Facebook noemt defecte configuratie-aanpassingen aan de routers als de voornaamste oorzaak. Hierdoor hadden ongeveer 3,5 miljard gebruikers geen toegang tot hun social media en hun berichtendiensten.

Nadat de storing was ontstaan, stapten vele mensen over naar andere apps. Via Twitter waren onder meer #whatsappdown, #facebookdown en #DeleteFacebook trending. Mensen spraken hun onvrede over de storing uit, maar ze zagen er ook de lol van in.

Zo stuurde de Tilburgse radiomaker Domien Verschuuren weer ouderwets sms'jes. Hij deelde zelfs een nummer waar mensen een berichtje naar konden sturen. Volgers reageerden vol enthousiasme.