Wereldwijde storing treft ook Brabanders, maar die zien er de grap van in

De wereldwijde storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp treft ook bekend en onbekend Brabant. We moeten massaal op zoek naar een andere manier om met elkaar te communiceren. Maar gelukkig kunnen de meesten er nog wel om lachen.

Sinds ongeveer kwart voor zes kunnen mensen van over de hele wereld geen gebruik meer maken van Facebook, Instagram en WhatsApp. De apps worden door miljarden mensen gebruikt. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is met de apps, die allen in handen zijn van Facebook.

Ondertussen stappen vele mensen over naar andere apps. Via Twitter zijn onder meer #whatsappdown, #facebookdown en #DeleteFacebook trending. Mensen spreken hun onvrede over de storing uit, maar zien er ook de lol van in.

Zo stuurt de Tilburgse Domien Verschuuren weer ouderwets sms'jes. Hij deelde zelfs een nummer waar mensen een berichtje naar konden sturen. Volgers reageerden vol enthousiasme.