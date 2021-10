Billen en borsten op de oprit: pikant pompoen-tafereel trekt veel bekijks

Pompoenen met een eng gezichtje? Dat kan toch verrassender, zo moet het gezin Haagen in Baarle-Nassau gedacht hebben. Op hun oprit aan het Voske is een pikant tafereel verrezen: compleet met pompoenborsten en een oranje bouwvakkersdedecolleté.

Lea Haagen geeft tekst en uitleg: "Het is een idee van mijn dochter Inge. Er wordt regelmatig gestopt om een selfie te maken. Vorig jaar zijn we met één pop begonnen. Dit jaar is de vrouw erbij gekomen. Wie weet wat er de komende jaren nog bijkomt. Dat laat ik aan mijn dochter over."

"Het is allemaal begonnen met een paar pompoenen die we over hadden. Toen mijn dochter nog klein was vond ze het leuk om aan straat te zitten om de pompoenen te verkopen, zodat ze zakcentje kon bijverdienen", vertelt Lea over haar handelswaar. "Door de jaren heen zijn het steeds meer en grotere pompoenen geworden. Het is een uit de hand gelopen hobby. Dit jaar heb ik een paar honderd pompoenen kunnen oogsten, vorig jaar waren het er wel meer. Dit jaar was het te nat. Wat er na Halloween nog over is, gaat in de soep."