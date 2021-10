Aantal coronabesmettingen stijgt voor het eerst sinds weken weer

Een coronatest (archieffoto). vergroot

Het aantal positieve coronatests dat in een week tijd wordt gemeten, stijgt voor het eerst sinds weken weer. In Brabant werden in de afgelopen zeven dagen 1287 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is zo'n 8 procent meer dan een week eerder.

In de drie voorafgaande weken daalde het aantal besmettingen nog: Vorige week werden 1192 positieve tests geregistreerd, zo'n 9,5 procent minder dan de week daarvoor

De week daarvoor ging het om 1317 nieuwe positieve tests, 16 procent minder dan de week daarvoor

En de week daarvoor werden 1581 positieve tests geregistreerd, 10 procent minder dan de week daarvoor Brabant gaat met deze stijging mee met het landelijke beeld. Daar steeg het aantal besmettingen in een week tijd met twee procent. Ook het zogenaamde r-getal, het reproductiegetal dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, kruipt omhoog. Het steeg van 0,91 naar 0,96. Als het cijfer onder de 1 zit, daalt het aantal nieuwe besmettingen nog wel, maar hoe dichter bij de 1 het cijfer komt, hoe langzamer die daling gaat. Ziekenhuiscijfers

Ook in de Brabantse ziekenhuiscijfers is deze week een lichte stijging te zien. In de afgelopen week tot en met maandag werden in totaal 129 patiënten opgenomen met COVID-19 of een verdenking daarvan. Een week eerder werden 122 nieuwe patiënten opgenomen in Brabantse ziekenhuizen. Dat is een stijging van 5,7 procent. De week daarvoor was het aantal nieuw opgenomen patiënten overigens nog een stukje hoger: toen waren er in totaal 150 mensen opgenomen.

Versoepelingen

Op 25 september werden wat coronaregels versoepeld. Maar of de lichte stijging daar iets mee te maken heeft, is niet te zeggen. Duidelijk is in ieder geval dat meer dan de helft van alle mensen nog steeds thuis besmet raakt. Het percentage mensen dat het coronavirus in de horeca heeft opgelopen, veranderde niet. Het percentage mensen dat op het werk besmet raakte, steeg wel.

