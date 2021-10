Tilburg is volgebouwd, toch moeten er 25.000 nieuwe huizen bij

Foto: gemeente Tilburg vergroot

Tilburg heeft meer nieuwe woningen nodig dan eigenlijk werd gedacht: 25.000. De gemeente heeft het plan bijgewerkt, waarin staat waar de woningen moeten komen en hoe ze dat willen realiseren. Makkelijk gaat het niet worden, want Tilburg is ver volgebouwd. De enige oplossing: de hoogte in.

Pieter Soethout Geschreven door

Tilburg gaat de komende jaren harder groeien dan eerder gedacht. De stad krijgt er tot 2040 ongeveer 40.000 nieuwe inwoners bij en zij moeten allemaal ergens wonen, schrijft Omroep Tilburg. Eerder wilde de gemeente 950 woningen per jaar bijbouwen, maar die ambities zijn nu opgekrikt naar zo'n 1500 woningen per jaar. Dit gaat alleen niet meer aan de rand van de stad. Daar zijn de grenzen namelijk bereikt en wil de gemeente niet verder uitbreiden. Daarom kiest Tilburg voor bouwen in de stad en gaat vooral de hoogte in. Plekken waar nog ruimte gevonden kan worden, zijn de Piushaven, de Spoorzone en Stappegoor. De gemeente wil er hoge gebouwen neerzetten. Hier zijn eerder al plannen over naar buiten gebracht. Ook Udenhout, Biezemortel en Berkel-Enschot moeten nieuwe woningen komen, maar die schieten minder de hoogte in. Niet alleen aantallen

Wethouder Van der Pol, van Ruimtelijke Ordening, zegt dat het niet alleen gaat over aantallen: “We stellen als gemeente ook kwalitatieve eisen. De ontwikkelingen dragen bij aan het realiseren van een inclusieve, duurzame en vitale stad. Door te voorzien in voldoende groen en andere voorzieningen, zoals scholen en parken, worden bestaande wijken verder versterkt.” Onderaan de streep moet er voor iedereen in Tilburg een betaalbare woning zijn. Een vast deel van de nieuwe woningen valt onder sociale huur, namelijk twintig procent. Op 6 december wordt er overlegd over het aangepaste plan. Een week later neemt de gemeenteraad een besluit.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.