Zo bespaar je op je energierekening nu de gasprijs de pan uit rijst

De gasprijzen blijven maar stijgen. De handelsprijzen voor gas liggen al acht keer hoger dan een jaar geleden. Loopt je energiecontract binnenkort af dan heb je volgens energiecoach Rob Noordanus een probleem. "Want ook voor consumenten is het echt heel veel duurder geworden", zegt hij. Zijn advies: "Besparen, besparen, besparen."

Om je een beetje op weg te helpen, gaf Rob woensdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio vier relatief eenvoudige tips om je gasrekening te drukken. Tips die je niet meteen heel veel geld kosten.

Voorkom dat kou via de brievenbus je huis binnenkomt. Zorg daarom voor een goede brievenbusflap. Dicht kieren. Denk hierbij aan de randen rond kozijnen. Maar check ook even de achterdeur die je misschien weinig gebruikt. Of tuindeuren die je waarschijnlijk in de winter weinig open zult doen. Wanneer je zeker weet dat iets nooit meer open hoeft, dan is kit of pur een oplossing. Maar de tuindeuren wil je bij de eerste lentezon weer open doen. Tot die tijd biedt schilderstape een oplossing om kieren te dichten. Tape die je in het voorjaar weer makkelijk kunt verwijderen. Spouwmuurisolatie. Een oplossing die iets meer geld kost, maar in oudere huizen zeker een goede manier om energie te besparen. Ook zorgt het meteen voor meer comfort in huis. Voor een gemiddeld rijtjeshuis kost dit zo'n duizend euro wanneer je dit laat doen door een bedrijf. Geld dat je met de huidige prijzen in vier à vijf jaar terugverdient. Ook wanneer je in een huurhuis woont, kan dit interessant zijn. Zeker wanneer je toch al weet dat je er langer zult blijven wonen. Vraag dan wel even toestemming aan je verhuurder. Gebruik een timer voor het douchen. Gemiddeld staan we zo'n acht minuten onder de douche. Ga je hier echt overheen dan kan een kookwekkertje helpen om wat korter te douchen en zo energie te besparen.

Pas na de winter zullen de prijzen weer gaan zakken. Tot die tijd moeten we om de gasrekening nog een beetje in toom te houden volgens Rob dus zoveel mogelijk proberen te besparen én hopen op een zachte winter. In dat geval zullen de prijzen volgens hem wellicht wat eerder gaan zakken.