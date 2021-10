John tekent rockband Golden Earring in strijd tegen ziekte ALS

De bekende rockband Golden Earring maakte in februari bekend dat ze na zestig jaar stoppen, omdat zanger/gitarist George Kooymans de spierziekte ALS heeft. Een mededeling waar fan John van Ierland uit Breda van schrok. Hij maakte daarop een mooie tekening van Kooymans en die kwam onder ogen van de andere bandleden.

John mocht er nog eentje maken en die werd door de Golden Earring gesigneerd. Volgende week wordt de tekening geveild. De opbrengst gaat naar de Stichting ALS Nederland.

"Het is één grote, warme familie. Ze omhelsden me zelfs toen ik aankwam", zegt John over de Golden Earring, nog steeds onder de indruk van zijn kennismaking met de Haagse band. Hij trof de bandleden onlangs op een soort reünie in Baarle-Nassau, waar Cesar Zuiderwijk woont.

Naast de drummer waren zanger Barry Hay en basgitarist Rinus Gerritsen aanwezig. George Kooymans ontbrak, want die lag in het ziekenhuis.

En bij George Kooymans begint het verhaal van de Bredanaar, die zelf altijd al driftig mee rockte met hits als 'Radar Love en 'Long blond animal'. "In februari hoorde ik dat hij ALS heeft en dat de Golden Earring daardoor stopt als band. Dat greep mij aan en daar wilde ik wat mee. Ik heb daarom met potlood een portret van George getekend."