Studente viel bij circusact, maar boete voor Fontys is niet terecht

Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg hoeft een boete van 27.000 euro voor de val van een studente bij een circusact niet te betalen, zo heeft de Raad van State woensdag bepaald.

De boete was opgelegd door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat de school zich volgens hem niet had gehouden aan de arboregels, maar de Raad van State oordeelt nu dat de regels niet zijn overtreden.

Gevallen bij acrobatische act

De studente viel tijdens haar opleiding Circus and Performing Art bij een acrobatische act met een banddoek op hoogte uit de lucht. Ze kwam naast de valmat terecht en raakte gewond.

Omdat risico's bij podiumkunsten niet volledig zijn uit te sluiten, juist omdat het de bedoeling is uitvoeringen te doen die potentieel gevaarlijk zijn, moet de staatssecretaris in deze branche zaken per afzonderlijk geval beoordelen of er voldoende geprobeerd is risico's te beperken.

'Te kort door de bocht'

Volgens de Raad van State is de staatssecretaris dit keer 'te kort door de bocht' gegaan, zo luidt het oordeel.

Zo heeft hij geen aandacht geschonken aan de werkprocedure die de hogeschool heeft gevolgd om het valrisico te beperken en heeft hij geen onderzoek gedaan naar welke grootte van een valmat en andere valbescherming gebruikelijk is bij een silk rope act, zoals een act met doek heet.

Volgens het oordeel van de Raad van State heeft de hogeschool genoeg gedaan om het valgevaar zo veel mogelijk te voorkomen en dus hoeft Fontys de boete niet te betalen.