Schoolreis naar het buitenland: veel scholen worstelen met keuze

Foto: Pexels. vergroot

Op examenreis naar het buitenland, veel middelbare scholen durven het nog niet aan. Het mag wel, maar het is voor velen een groot risico. Want als een ongevaccineerde leerling positief op het coronavirus test in het buitenland, volgen er maatregelen als quarantaine.

Ista van Galen Geschreven door

"Zonde dat veel het niet aandurven, want het heeft een heel positief effect op de kinderen", zegt Ellen Weijand van Travel Inventive. Bij het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch gaan leerlingen uit het zesde jaar dit jaar op 'inhaalreis'. Ieder jaar gaan leerlingen uit de vijfde klas namelijk naar Griekenland en Rome, maar vorig jaar ging dat niet door. "Ik ben nog aan het kijken wat de voorwaarden in die landen zijn en hoe we de reis het beste kunnen doen. Maar we gaan wel", legt docent Jos van Leuven uit. Een grote worsteling was het niet volgens hem. "We denken positief. Het is wel ingewikkeld, maar het komt goed." Er moet nog nagedacht worden over hoe het in zijn werk gaat met vaccinaties en testen. "Als iemand positief test als we in het buitenland zijn, moeten we kijken waar de verantwoordelijkheden liggen. Dragen we dan de zorg over aan de ouders? Dat soort dingen moeten we nog regelen. Maar ook dat is op te lossen", legt Van Leuven uit.

"Dit jaar gaan we niet naar Londen, er zijn te veel risico's."

Aloysius De Roosten in Eindhoven denkt daar anders over. "We gaan ieder jaar in november naar Londen, maar dit jaar doen we dat niet. Er zijn te veel risico's", laat de school weten. Ook het Yuvert a vmbo in Den Bosch durft het dit jaar niet aan. "We hebben het beleid dat we in ieder geval tot 1 januari 2022 geen internationale groepsreizen organiseren. Er spelen meerdere dingen mee in die overweging." Het Jacob-Roelandslyceum heeft vanwege alle onzekerheden haar buitenlandreis van oktober dit jaar verplaatst naar Nederland. Travel Inventive, een Bredase organisatie die schoolreizen organiseert, ziet dat heel veel scholen hiermee worstelen. "We krijgen hier veel vragen over", vertelt Ellen Weijand. "Normaal gesproken regelen we zo'n 150 reizen voor in het najaar, nu is dat nog maar tien tot twintig procent daarvan. De meeste reizen gaan naar Nederland. Ik denk dat een stuk of vijf reizen buitenlands zijn", vertelt Weijand.

"De reis heeft de leerlingen goed gedaan, ze waren er echt aan toe."

Zonde, vindt ze. "Zo'n reis naar het buitenland heeft een heel positief effect. Gisteren sprak ik met een school die zes reizen had naar allerlei bestemmingen in Europa. In totaal driehonderd leerlingen en er waren nul besmettingen. De reis heeft de leerlingen zo goed gedaan. Ze waren er echt aan toe. En een klein groepje was niet gevaccineerd dus liet zich testen." "Zo zie je maar: scholen kunnen gewoon op reis. Maar ze moeten kijken of de risico's opwegen tegen het positieve effect." Dit was de eerste school in anderhalf jaar die een buitenlandreis organiseerde via Travel Inventive. Volgens Weijand worden inmiddels wel al buitenlandreizen geboekt voor de zomer. "Veel scholen wachten dit kalenderjaar nog even af. Maar de telefoon rinkelt bij ons inmiddels weer."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.