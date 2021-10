Harold (50) is al 30 jaar eenzaam: 'Ik wil graag weer ergens bij horen'

Harold (50) is al dertig jaar eenzaam. vergroot

Harold van Tien leeft al dertig jaar in eenzaamheid. De enige mensen die in het flatje van de 50-jarige Eindhovenaar over de vloer komen, zijn van de zorg. "Ik heb verder niet zoveel vrienden."

Corrado Francke Geschreven door

In de Week tegen Eenzaamheid, dit jaar van 30 september tot en met 7 oktober, vertelt hij openhartig over zijn eenzame bestaan. Harold heeft een lichte vorm van autisme en daarom vindt hij het moeilijk om met nieuwe mensen in contact te komen. "Dinsdag ging ik ergens koffie drinken bij een busje dat er stond om een gesprekje aan te knopen met mensen die daar behoefte aan hebben. Dat was leuk, maar het moment is eenmalig. Je moet stevig in je schoenen staan om er een vriendschap aan over te houden", zegt hij.

"Voor mijn leeftijd worden er weinig activiteiten georganiseerd."

Ook vindt Harold dat hij tussen wal en schip valt: jongeren kunnen elkaar makkelijker vinden, activiteiten voor 65-plussers zijn ook niet aan hem besteed. "En voor mijn leeftijd worden er weinig activiteiten georganiseerd. Ik zit er echt tussenin." Vanwege problemen met zijn motoriek is werken voor hem ook geen optie. "Misschien vrijwilligerswerk, maar ook dan vind ik het moeilijk om vrienden te maken. Het werk kan ook plezier en sociale contacten meebrengen, al moet je dan wel geluk hebben." Zijn mindere motoriek zorgt ervoor dat de Eindhovenaar niet bij iedere activiteit kan aansluiten, zoals een sport. "Als je bijvoorbeeld gaat korfballen, vraagt dat een bepaalde snelheid van je. Daar ben ik te langzaam voor."

Harold gaat graag naar 'A Lot of Mies': een koffiebus met een maatschappelijk doel. vergroot

Veel mensen maken snel vrienden, maar op iemand afstappen of contact leggen is niet voor iedereen makkelijk. Dat geldt ook voor Harold. "Als ik iets tegenkom dat mij leuk lijkt, ga ik eropaf. Ik probeer het wel, maar ook dat zijn vaak eenmalige momenten en ik kom er niet echt verder mee. Het levert geen vaste vriendschappen op", beseft hij zich. "Ik zou niet weten of ik er meer aan kan doen." Op een regenachtige dag als woensdag zit er daarom weinig anders op dan de dag doorbrengen in zijn flatje. "Ik heb wat tv-programma's opgenomen die ik ga kijken", zegt hij nuchter. "En deze week wil ik nog een keer naar mijn moeder gaan, zij woont in een verzorgingstehuis."

"Ik probeer het gewoon vol te houden."

Ondanks zijn eenzaamheid blijft de zachtaardige Harold onverminderd positief. "Er zal heus nog wel iets op mijn pad komen", verzacht hij. "Ik probeer het gewoon vol te houden. Er is hoop dat het snel verbetert."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.