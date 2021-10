80 eenzame ouderen schuiven samen aan tafel voor lunch

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Gezellig samen lunchen voor eenzame ouderen

Ruim tachtig dicht op elkaar tafelende ouderen: het is even wennen, maar het mag toch echt eindelijk. Stichting Met Je Hart organiseert een lunch in het kader van de Week tegen de eenzaamheid.

Edita Saakian

Eigenlijk moest dit afgelopen kerst plaatsvinden, maar door de coronamaatregelen ging het niet door. Door de afschaffing van de anderhalve meter en ook het maximumaantal bezoekers kunnen zo'n 80 ouderen eindelijk weer samen eten.

"Het zou mooi zijn als onze stichting niet nodig was."

Gijs Bakkers, coördinator van Stichting met je hart, is dolgelukkig. "Je merkt de blijdschap bij iedereen. De vrijwilligers doen hun best en de ouderen hebben het zo naar hun zin." Dat het gaat om zoveel ouderen die samenkomen in het kader van eenzaamheid, vindt Gijs bitterzoet. "Het is treurig dat nog zoveel ouderen geen sociale aansluiting kunnen vinden met bijvoorbeeld buurtbewoners. Het zou mooi als er geen noodzaak was voor onze stichting. Toch ben ik blij dat we ze op deze manier samenbrengen."

"Ik vermoed dat er echt een stijging is in het aantal eenzame ouderen in Tilburg."

Gijs gelooft dat deze tachtig senioren niet de enigen zijn. "Ik vermoed dat er echt een stijging is in het aantal eenzame ouderen in Tilburg. De ouderen die we spreken, geven aan dat ze veel hebben gemist de afgelopen (corona)periode." Juist het samenbrengen van eenzame ouderen blijkt best lastig. "Er zijn ook ouderen die zelfstandig wonen en geen contact hebben met hulpverleners. Op die ouderen hebben we geen zicht." Volgens Gijs kunnen we met z'n allen een handje helpen. "Ik denk dat het goed is als mensen bereid zijn om even aan te bellen bij mensen uit de buurt waarvan ze vermoeden dat ze alleen zijn. Vervolgens kan er met ons contact opgenomen worden. "Ouderen zullen zelf niet snel toegeven dat ze eenzaam zijn, volgens Gijs. "Het is toch een bepaalde drempel van schaamte waar je overheen moet." Stichting Met Je Hart zet zich al jaren gratis in voor kwetsbare ouderen. De Week tegen de Eenzaamheid duurt nog tot 7 oktober.

