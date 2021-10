Mist opgetrokken: code geel niet meer van kracht

De mist is weer opgetrokken (foto: Ben Saanen). vergroot

In het oosten van de provincie was het donderdagochtend oppassen wanneer je de weg opging. Lokaal kon er dichte mist voorkomen, zo waarschuwden het KNMI en de ANWB. Het zicht was op sommige plekken niet meer dan honderd meter.

Sandra Kagie Geschreven door

Onder meer in onze provincie had het KNMI vanwege de mist code geel afgekondigd. De waarschuwing gold tot elf uur donderdagochtend. "Pas je snelheid aan en houd voldoende afstand. Volg weerberichten en waarschuwingen", zo luidde het advies.

Wachten op privacy instellingen...

Mistverlichting: hoe zat het ook alweer?

Bij minder dan vijftig meter zicht mag het mistachterlicht (pas) aan. In het geval van zeer dichte mist dus. Aan de voorkant mag je mistlampen aanzetten bij minder dan tweehonderd meter zicht. Dan is er sprake van dichte mist. In deze video van de ANWB wordt het juiste gebruik van mistlampen uitgelegd:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.