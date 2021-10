1/1 Nog één keer is de KDC-10 boven Brabant te zien

Met een speciale afscheidsvlucht neemt het ministerie van Defensie donderdag afscheid van het laatste KDC-10 tanker- en transportvliegtuig. De afscheidsvlucht is om twaalf uur vanaf Vliegbasis Eindhoven vertrokken. Daarna vliegt de kist op een lage hoogte richting de militaire vliegbases in Volkel, Leeuwarden, Den Helder, Woensdrecht en Gilze-Rijen.

Ook wordt gevlogen over vliegvelden op Texel, Amsterdam en Rotterdam en over het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht in Breda. Het precieze schema werd donderdagochtend duidelijk.

Defensie zette de KDC-10's sinds 1995 geregeld in voor missies en humanitaire operaties. Zo werd het toestel in augustus nog ingezet om Nederlanders en Afghanen uit Kabul te evacueren. De Airbus A330 Multi Role Tanker Transport Capability is de vervanger van de KDC-10.

Toestellen naar Amerika

De KDC-10 gaat eind deze maand naar de Verenigde Staten. Daar zal het toestel worden ingezet door Omega Air Inc. Dat bedrijf verzorgt het bijtanken van brandstof in de lucht voor diverse militaire klanten. Eind 2019 nam dit bedrijf de andere KDC-10's al over van Defensie.

De opvolger van Airbus is door zes Europese NAVO-landen aangeschaft. Hiervan worden er vijf op Vliegbasis Eindhoven en vier bij Keulen gestationeerd. De toestellen zijn door de verschillende landen samen gekocht en de vloot wordt ook door deze landen samen onderhouden.

Elk van de samenwerkende landen mag jaarlijks een vastgelegd aantal uren gebruikmaken van de toestellen.

Defensie maakte een overzicht van de inzet van de KDC-10 door de jaren heen: