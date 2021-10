Overalls uit Squid Game worden dé carnavalstrend: 'Ik verwacht er veel van'

De rode pakken uit de serie 'Squid Game' gaan we volgens Astrid Hoofs veel zien deze carnaval. (Foto: Netflix) vergroot

Het zal bijna niemand ontgaan zijn: de Koreaanse Netflix-serie 'Squid Game' is een hit. Dat zal komende carnaval ook te zien zijn, want waarschijnlijk lopen we dan allemaal in een rode overall met een zwart masker op ons hoofd. Deze outfit wordt dé carnavalstrend.

Evie Hendriks Geschreven door

De serie is pas drie weken uit op Netflix, maar houdt de wereld nu al in zijn greep. In de Koreaanse serie aanvaarden honderden mensen met schulden een vreemde uitnodiging om kinderspelletjes te spelen. Zij accepteren de uitnodiging, omdat er veel geld te winnen valt. De meest succesvolle speler krijgt een flink geldbedrag waarmee hij of zij schulden kan aflossen. Toch zit er een addertje onder het gras. Verlies je een kinderspel dan moet je het bekopen met de dood. In de serie worden rode overalls en zwarte maskers met verschillende symbolen gedragen. Wees dus niet bang dat je je vriendengroep niet uit elkaar houdt met carnaval. Iemand kan de cirkel zijn, een ander de driehoek en dan is er nog een vierkant. Dat de pakken deze carnaval een trend worden, ziet Astrid Hoofs van feestkledingwinkel Hoofs in Den Bosch wel gebeuren.

"We worden al gebeld of we pakken hebben voor Halloween."

Bij Bol.com zijn de pakken al te koop. vergroot

"Ik verwacht er veel van", vertelt Astrid Hoofs in Wakker! op Omroep Brabant Radio. "Het leeft echt. We worden al gebeld of we pakken beschikbaar hebben voor Halloween." En dat terwijl de serie nog niet zo lang uit is. "De pakken van de serie La Casa de Papel waren een paar jaar geleden ook heel populair, maar nu wordt er al heel snel naar de kostuums uit Squid Game gevraagd." De zoon van Astrid is al druk bezig met het krijgen van de pakken. Toch zullen de fans nog even geduld moeten hebben. "Ik sprak een leverancier en die vertelde dat de pakken eind november of begin december op de markt komen", zegt de eigenares van de Bossche feestwinkel. Een voordeel is dat je niet diep in de buidel hoeft te tasten. "Ik denk dat de pakken rond de twintig euro kosten", schat Astrid.

"Ik heb opblaasbare mitrailleurs."

Tijdens carnaval wordt natuurlijk flink bier gedronken en Astrid geeft toe dat dat niet heel handig gaat met een masker op je hoofd. "Na een tijdje moet je het masker maar andersom op zetten", zegt ze. Al is dat voor de echte fanatiekelingen misschien een no go. Zij kunnen zelfs nog verder gaan als het rode pak en het masker niet genoeg is. Om de bloederige taferelen uit de serie tijdens de carnaval te voorkomen, heeft Astrid een oplossing. "Ik heb opblaasbare mitrailleurs", lacht ze. De trailer van de Koreaanse serie Squid Game:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.