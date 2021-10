Ruïne kopen? Voor 850.000 euro is 'ie van jou

Foto: Redres bouwkunstmakelaar Foto: Redres bouwkunstmakelaar Foto: Redres bouwkunstmakelaar Foto: Redres bouwkunstmakelaar Foto: Redres bouwkunstmakelaar Foto: Redres bouwkunstmakelaar Volgende Vorige vergroot 1/6 Foto: Redres bouwkunstmakelaar

Heb jij altijd al in het bezit willen zijn van je eigen ruïne met een rijke historie? Alleen heb je geen zin om te wachten tot je eigen huis een ruïne is geworden? Dan is dit je kans. Voor 850.000 euro tik je een oud gemaal in Gewande in de gemeente Maren-Kessel op de kop.

Voor die 850.000 euro krijg je niet alleen een ruïne, schetst makelaar Jan-Willem Andriessen van Redres de Bouwkunstmakelaar. “Het is echt een bijzondere plek, zo aan het einde van de Roode Wetering. Je koopt niet alleen de grond, maar ook het gemaal, de geschiedenis en een van de mooiste stukjes Brabant" Andriessen heeft zelf al veel bouwkunsten gezien, maar toch verwonderde hem iets aan dit stuk. “In deze polder lopen verschillende watergangen. Deze lopen ook op verschillende niveaus. Hierdoor krijg je een aquaduct, waar het ene water over het andere water heen gaat.

De ruïne is een oud stoomgemaal uit 1864. Dit gemaal zorgde ervoor dat de polder waar die in staat droog bleef. Ook in de middeleeuwen hadden ze in deze polder graag droge voeten. Toen bouwde een groep monniken al een windgemaal, de voorloper van het stoomgemaal. Door een harde wind ging het windgemaal alleen te hard werken. Zo hard dat deze uiteindelijk in brand vloog. In 1970 werd er al eens een huis gebouwd aan het gemaal. Dit ging om een kleine machinistenwoning. Tot een aantal jaar geleden woonde hier ook nog iemand. Nadat deze persoon eruit was gegaan stond het huisje een tijdje leeg. Uiteindelijk is het door vandalen in brand gestoken.

Met het aankoopbedrag is de koper nog lang niet klaar, laat Jan-Willem weten. “Je hebt minimaal twee keer de aankoopprijs nodig als je er ook nog een huis op wilt bouwen en misschien nog wel meer.” De gemeente heeft wel een aantal eisen gesteld aan de toekomstplannen. Zo moet het oude gemaal hersteld worden. Dit hoeft geen werkend gemaal meer te worden, maar de kenmerkende boog moet onderdeel uitmaken van het huis. Daarnaast is er maar ruimte voor één woonbestemming. Het is dus niet toegestaan om een woonwijk, een camping of andere extra woningen erop te bouwen.

Op dit moment ligt er al een schets van een bijzondere villa op tafel. Het bestemmingsplan is hierop aangepast. Er hoeft alleen nog een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Dit is nog niet gebeurd. Zo kan de nieuwe koper, misschien jij wel, nog lekker zijn eigen plannen maken. Lees hieronder over nog meer bijzondere huizen die in Brabant te koop staan:

