Natuurfilm met haven van Moerdijk in de hoofdrol in april in de bioscoop

De natuurfilm met de haven van Moerdijk in de hoofdrol is vanaf 14 april volgend jaar in de bioscoop te zien. Het gaat om de film De Nieuwe Wildernis 2.0 - Natuur in de havens. Dit maakte de distributeur van de film, Paradiso Filmed Entertainment, donderdag bekend.

"De film is een ode aan de bijzondere flora en fauna in havens en op industrieterreinen. Tegen alle verwachtingen in ontwikkelt de natuur zich hier minstens zo rijk, zo niet rijker, als in nationale parken", stelt de distributeur.

De film is de opvolger van de bioscoophit De Nieuwe Wildernis uit 2013 die meer dan 700.000 bezoekers trok. Deze film speelde zich af in een door mensen drooggelegd en met rust gelaten gebied: de Oostvaardersplassen. De natuur kon zich daar vrij ontwikkelen. De opvolger laat juist zien hoe de natuur floreert in een volledig door de mens ingericht en sterk geïndustrialiseerd gebied, waaronder dus de haven van Moerdijk en ook de haven van Rotterdam. "Op verrassende, meeslepende en soms ontroerende wijze toont de film het verhaal van de dieren die in deze haast surrealistische setting leven", schrijven de makers. De opnames voor de nieuwe film werden gemaakt tussen 2017 en dit jaar. De haven Moerdijk deelde onlangs een voorproefje van de film:

