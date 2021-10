Huizenprijzen stijgen fors, maar steeds minder huizen te koop

(Foto: Karin Kamp) vergroot

Huizen worden duurder en het aanbod neemt alleen maar af. De woningmarkt droogt op en dat is in Brabant niet anders. In Noordoost-Brabant stegen de prijzen in juni, juli en augustus met ruim 21 procent, terwijl het aanbod met bijna 50 procent afnam ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Donderdag maakte de Nederlandse Vereniging Makelaars (NVM) nieuwe cijfers over de woningmarkt bekend. De NVM ziet hierin een daling van het aantal verkochte huizen en het aantal huizen dat te koop staat. De huizenprijzen stijgen hierdoor fors. Minder huizen verkocht

In de hele provincie werden minder huizen verkocht. Noordoost-Brabant springt er uit. In Noordoost-Brabant werden 35 procent minder huizen verkocht dan het jaar ervoor in diezelfde periode (juni, juli en augustus).

In West-Brabant werden 28,7 procent minder huizen verkocht.

In Midden-Brabant gaat het om 32,5 procent.

In Zuidoost-Brabant gaat het om 29,7 procent. Minder aanbod

Het aanbod van huizen is ook flink gedaald. Noordoost-Brabant springt er ook hier uit. In Noordoost-Brabant daalde het aanbod van huizen met 48,5 procent.

In West-Brabant gaat het om een daling van 39,3 procent.

In Midden-Brabant gaat het om 41,9 procent.

In Zuidoost-Brabant gaat het om 45,2 procent. Huizenprijzen

Het gevolg van een opdrogende woningmarkt is het stijgen van de huizenprijzen. In Noordoost-Brabant stegen de huizenprijzen met 21,6 procent. Gemiddeld betaal je hier 438.000 euro.

In West-Brabant gaat het om 14,6 procent. Gemiddeld betaal je hier 381.000 euro.

In Midden-Brabant gaat het om 20,1 procent. Gemiddeld betaal je hier 407.000 euro.

In Zuidoost-Brabant gaat het om 12,8 procent. Gemiddeld betaal je hier 420.000 euro. Landelijk zijn de huizen gemiddeld 20 procent duurder geworden het laatste jaar. Zo'n 80 procent van de huizen in Nederland werd boven de vraagprijs verkocht.

