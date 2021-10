Flinke ravage na 'amateuristische' inbraak bij computerzaak

Met grof geweld hebben vier mannen maandagnacht ingebroken bij computerzaak Levix in Uden. Ze waren slechts twee tot drie minuten binnen. In die tijd hebben ze vooral heel vel schade aangericht. Meer dan vier gamecomputers en wat 'klein spul' hebben ze niet meegenomen.

Veel hebben de inbrekers niet mee kunnen nemen, meldt ook Dtv Nieuws. "We hebben heel veel aanbod hier in de winkel staan. Wat overdag los staat, zetten we 's avonds in de kluis of zetten we vast." Dat was ook zo bij de computers die zijn meegenomen, die zaten vast met metalen beugels. "Die hebben ze kapot geknipt. Eén van de computers hebben ze onder de beugels door getrokken. Die computers hebben flink wat schade. Eén hebben ze nog op de stoep laten vallen, die hebben we alweer terug. De anderen worden binnenkort vast ergens online aangeboden."

Hoewel er niet veel spullen weggehaald zijn, is de schade bij Levix groot. "Ja, echt gigantisch. Alleen de pui al, ze hebben de hele voorkant kapot geslagen. Er zit nu een nooddeur in. Het duurt nog sowieso twee maanden voordat de nieuwe schuifdeur er in zal zitten. En ze hebben ook heel wat schade aangericht aan andere spullen, dingen die ze niet mee hebben kunnen nemen."