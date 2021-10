Vrachtwagens door centrum Baarle-Nassau zijn verleden tijd: 'Opluchting'

1/2 Vrachtwagenverbod van kracht in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog

Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Vanaf donderdagochtend mogen er geen vrachtwagens meer rijden door het centrum van Baarle-Nassau en het aangrenzende Baarle-Hertog. Alleen bestemmingsverkeer is nog welkom.

"Het is een opluchting, ik heb hier heel wat ongelukken zien gebeuren", zegt een inwoonster van Baarle-Nassau. "Dit punt is ook wel behoorlijk berucht hoor. Als er van beide kanten een vrachtwagen komt dan past het gewoon niet", zegt ze.

Dat beruchte punt is het kruispunt waar de Sint Annastraat kruist met de Singel en Sint Annaplein. Het is een smal kruispunt waar voetgangers nauwelijks kunnen oversteken, fietsers voor hun veiligheid de stoep boven de straat verkiezen en auto's en vrachtwagens elkaar niet de ruimte geven. "Ja het is een gekkenhuis.''

Bert van Meeuwissen van Gulickx Schoenen zat een tijdje terug een boterham te eten toen hij een enorme klap hoorde. "Er stond een auto bij ons voor de deur geparkeerd en een vrachtwagen botste daar bovenop en sleurde vervolgens de auto nog een stuk mee. Om die reden heb ik ook paaltjes voor de winkel laten zetten."