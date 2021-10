Studenten komen met speciale shredder tegen afvalbranden

Tatum (22) en haar team van de Technische Universiteit Eindhoven zitten maandag op het puntje van hun stoel. Dan presenteren de studenten hun speciale machine om batterijen en accu’s te verwerken. Het is het ei van Columbus om branden in afval met batterijen te voorkomen. De eerste orders om zo’n machine in bezit te krijgen, zijn voor de presentatie al geplaatst.

Volgens teamcaptain Tatum Simons is het apparaat zeer nuttig om afvalbranden met batterijen te voorkomen. Ook in Brabant zijn regelmatig dit soort branden geweest. Vaak komen er giftige stoffen bij vrij. “In de batterijen zit energie en daarom moet er met afvalbatterijen heel voorzichtig worden omgegaan. Als één batterijtje beschadigd raakt, kan er een vonk ontstaan. Een batterij kan spontaan ontbranden. Als er miljoenen batterijen bij elkaar komen, krijg je heel snel een reactie. Zo’n batterijbrand is heel slecht te blussen. Bij 49 van de 53 bedrijven in Europa die met deze afvalstroom werken, zijn het afgelopen jaar branden uitgebroken. ”

De studenten komen daarom met een nieuwe shredder, de CORE TITAN, die volledig onder water met een zoutoplossing functioneert. In de video legt Tatum uit hoe het werkt. “Dankzij de zoutoplossing worden de batterijen direct ontladen. De temperatuur kan niet zo oplopen omdat de batterijen in een bak met zout water zitten.“

Het apparaat zorgt voor een veilige manier om batterijen te recyclen, maar er is nog meer winst: “Daarin zitten nikkel en kobalt. Die schaarse materialen willen we eruit halen, zodat we het kunnen hergebruiken. Dan hoef je dit niet meer uit de grond te halen en zo belast je het milieu minder.”

De vraag is waarom dit niet eerder bedacht is. “Wij zijn een studententeam en we hoeven geen winst te maken. Al onze tijd en energie stoppen we in deze uitvinding. We gaan steeds meer elektrische apparaten gebruiken. Denk aan de elektrische auto of de elektrische tandenborstel. Na een tijdje moeten de batterijen gercycled worden. Dat gaat steeds vaker gebeuren en daarom zijn we nu op tijd met deze machine om die toenemende vraag op te kunnen vangen.”

De verwachtingen van het team zijn hooggespannen. Ze weten al dat ze de machines gaan verkopen. “We zijn slechts studenten, maar het is vet dat we met grote bedrijven kunnen samenwerken. Het is iets heel anders dan in de les zitten. We beginnen in Nederland en hopelijk kunnen we het uitrollen over de hele wereld!”



De machine van de studenten is tijdens de Dutch Design Week te zien op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven.