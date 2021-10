Helikopters gaan testen waarom ze eigenlijk overlast veroorzaken

Defensie wil komende weken met testvluchten achterhalen hoe en waarom de helikopters van vliegbasis in Gilze-Rijen zo'n overlast veroorzaken. Buurtbewoners klagen al jaren over de herrie en trillingen in huis door de militaire wentelwieken.

Het onderzoek richt zich vooral op het zogenoemde 'rattle noise' dat Chinook-transporthelikopters voortbrengen. Zodra deze toestellen met hun tandemrotors over een woning vliegen, gaat van alles in huis trillen en bewegen. Dat zorgt alles bij elkaar voor een bulk aan geluid.

Toename

Sinds jaar en dag ervaren omwonenden in een wijde omgeving van de vliegbasis overlast van de helikopters. De onvrede nam flink toe door het zogeheten luchthavenbesluit. Daar staat in welke activiteiten Defensie in de toekomst wil uitvoeren op de vliegbasis. Uit dat besluit bleek een paar jaar geleden al dat de geluidsoverlast zal gaan toenemen. En dat zien omwonenden niet zitten.

In 2020 bezocht staatssecretaris Barbara Visser de gemeente. Ze ging in gesprek met buurtbewoners om te horen waar ze last van hadden. "Straaljagers stijgen op en ze zijn weg. Maar die helikopters, dat gaat de hele dag door", gaf omwonende Martin Gijsbrecht, geboren en getogen in Gilze, te kennen.

Testvluchten

De testvluchten vinden plaats op 12 oktober, 14 oktober en 2 november. Aan het einde van de vluchten gaat het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum al die resultaten verwerken. Begin 2022 zullen zij met een conclusie komen.

