Mist legt vliegveld Eindhoven lam: eerste vlucht weer vertrokken

Veel reizigers turen naar de informatieborden op Eindhoven Airport in de hoop op duidelijkheid

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport had vrijdagochtend veel last van de mist. Zeven vertrekkende vluchten werden geannuleerd. En nog eens veertien vetrekkende vluchten liepen grote vertraging op. Dertein vliegtuigen die in Eindhoven hadden moeten landen, werden omgeleid naar ander luchthavens. "Er is geen vliegverkeer mogelijk", liet de luchthaven iets voor elf uur weten.

"Het gebied achter de security op de luchthaven is momenteel gesloten vanwege de drukte in de terminal", luidde de boodschap verder. Rond tien voor twaalf verbeterde de situatie langzaam: een vliegtuig met bestemming Athene, de Griekse hoofdstad, vertrok en vluchten uit het Portugese Faro en de Albanese hoofdstad Tirana konden landen.

Reizigers krijgen het advies de actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden via de site van de luchthaven. "Of neem contact op met je luchtvaartmaatschappij."

Code geel

Op veel plekken is het zicht minder dan tweehonderd meter, waarschuwt het KNMI. Daarom wordt automobilisten geadviseerd op te passen als ze de weg opgaan. Het KNMI had vanwege de mist voor heel het land code geel afgekondigd. Na elf uur gold de waarschuwing nog voor onze provincie en voor de provincies Utrecht, Zeeland, Gelderland en Zuid-Holland. De verwachting is dat de mist in de middag snel zal verdwijnen. Minder dan vijftig meter zicht

Ook donderdagnacht moest verkeer al rekening houden met mist. Op sommige plaatsen was zelfs sprake van zeer dichte mist. Zo was het zicht in Gilze-Rijen op een bepaald moment niet meer dan vijftig meter. In de rest van de provincie was de wereld met een zicht van minder dan tachtig meter ook erg klein.

"Pas je snelheid aan en houd voldoende afstand. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden. Volg weerberichten en waarschuwingen", zo luidt het advies vrijdagochtend. Mistverlichting: hoe zat het ook alweer?

Bij minder dan vijftig meter zicht mag het mistachterlicht (pas) aan. In het geval van zeer dichte mist dus. Aan de voorkant mag je mistlampen aanzetten bij minder dan tweehonderd meter zicht. Dan is er sprake van dichte mist.

In deze video van de ANWB wordt het juiste gebruik van mistlampen uitgelegd:

