Opnieuw waarschuwing voor mist: pas op wanneer je de weg opgaat

Net als donderdag is het vrijdagochtend oppassen wanneer je de weg opgaat. Op veel plekken is opnieuw sprake van dichte mist met een zicht van minder dan tweehonderd meter. Hiervoor waarschuwt het KNMI.

Het meteorologisch instituut heeft vanwege de mist voor heel het land code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt in elk geval tot tien uur vrijdagochtend. Maar mogelijk verdwijnt de mist pas rond het middaguur.

Ook donderdagnacht moest verkeer al rekening houden met mist. Op sommige plaatsen was zelfs sprake van zeer dichte mist. Zo was het zicht in Gilze-Rijen op een bepaald moment niet meer dan vijftig meter. In de rest van de provincie was de wereld met een zicht van minder dan tachtig meter ook erg klein.