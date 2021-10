Michael bespeelt de Franse Jachthoorn en mag gaan schitteren in Parijs

Michael Troost (rechts) speelt als tweede Nederlander ooit in de 'Debuche de Paris'. (Foto: Michael Troost) De Debuche de Paris tijdens een optreden in de Notre-Dame. De kleuren van de kleding weerspiegelen de vlag van Parijs. (Foto: Michael Troost) Volgende Vorige vergroot 1/2 Michael Troost (rechts) speelt als tweede Nederlander ooit in de 'Debuche de Paris'. (Foto: Michael Troost)

Michael Troost (47) uit Dinteloord bespeelt al sinds zijn 14e de jachthoorn. Een instrument dat niet zo bekend is in Nederland. Maar in Frankrijk wel en daar treedt Michael als tweede Nederlander ooit op, met de topgroep Le Débuché de Paris. Ze spelen onder meer in de Notre-Dame. "Ik mag optreden in het walhalla van mijn hobby."

Het begon op zijn 14e niet direct als hobby voor Michael. "Er heerst astma in mijn familie dus het leek mijn moeder een goed idee om een blaasinstrument te gaan spelen", vertelt hij. "Mijn ouders hadden twee teckels voor de jacht, daar kenden ze de jachthoorn van. Vervolgens zijn ik en mijn moeder samen bij een jachthoornblazersgroep gegaan. Het werd al snel een moeder-zoonuitje." Michael vertelt: "Er zijn twee soorten jachthoorns die van oudsher gebruikt worden tijdens de jacht. De Duitse jachthoorn als communicatiemiddel tijdens de jacht en als eerbetoon voor het geschoten dier. De Franse jachthoorn werd gebruikt tijdens de jacht te paard met een meute honden in de tijd van Lodewijk de 14e. Bij een klank van de hoorn wisten mensen die niet mee op jacht waren dat er een dier geschoten was."

"De rauwe klank van de jachthoorn geeft mij kippenvel."

Inmiddels is Michael wél gepassioneerd: "De jachthoorn is een instrument zonder ventielen dus alles hangt af van luchtdruk, lipspanning en buikspieren. Aan te bevelen voor astmapatiënten dus", vertelt hij. "Met het instrument blaas je natuurtonen en die klinken heel anders dan andere blaasinstrumenten. De rauwe klank van de jachthoorn geeft mij kippenvel." In Nederland is vooral de Duitse jachthoorn bekend en met deze hoorn begon het dus ook voor Michael. Maar toen hij verder naar het zuiden trok, kwam hij in aanraking met de ''Trompe de Chasse', oftewel de Franse jachthoorn. "Ik speelde bij een groep in België en toen een blaasmaat werd gevraagd om in de formatie van Le Débuché de Paris te spelen, mocht ik mee", vertelt de Dinteloorder. "We hebben gespeeld in de Notre-Dame, de Sacré-Cœur en Versailles stond op de planning maar kon door corona niet doorgaan."

"Ik heb mijn Frans weer even op moeten rakelen."

Le Débuché de Paris bespeelt de hoorn op erg hoog niveau en dat is een droom die uitkomt voor Michael. "Ik speel in het walhalla van mijn hobby op de mooiste plekken. Wie wil dat nou niet", zegt hij trots. "Het is voor mij ook een mooie manier om de Franse cultuur te leren. Ik heb stiekem best spijt dat ik Frans na vier jaar middelbare school heb laten vallen. Ik heb het weer even op moeten rakelen", lacht de muzikant. Hij moet voor de repetities één keer in de maand een heel weekend naar Frankrijk. Dat is best een 'druk op zijn privéleven' zoals hij dat noemt, maar dat is het zeker waard. Voor de toekomst heeft Michael op jachthoornblaasgebied geen verdere ambities. "Dit is wel het hoogste haalbare dus ik wil gewoon nog meer optredens op mooie plekken en cd's blijven opnemen met de groep", vertelt hij. Naast zijn drukke leven als lid van de Franse groep is hij ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jachthoornblazers. En daarmee heeft hij wel een duidelijk doel. "Het zou leuk zijn als mensen die de jachthoorn niet kenden nu geïnspireerd raken om het instrument te gaan spelen. Want die bekendheid is in Nederland helaas nog niet zo groot." De Debuche de Paris bestaat uit Franse jachthoornspelers die met luchtdruk natuurtonen blazen.

