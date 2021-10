Man vlucht voor politiecontrole, crasht tegen huis en rijdt bijna agent aan

Een 18-jarige automobilist is donderdagavond aangehouden in Bergen op Zoom, nadat hij vluchtte voor een politiecontrole, bijna een agent aanreed en uiteindelijk crashte tegen een huis.

Agenten die een verkeerscontrole hielden bij Plein 13 in Bergen op Zoom hadden de man uit Halsteren aan de kant gezet om hem te controleren. Hij ging er echter met hoge snelheid vandoor en raakte bijna een agent.

Crash

Op het Mineurplein raakte de automobilist vervolgens een geparkeerde auto. Kort daarna crashte de man tegen de gevel van een huis aan de Noordsingel.

Een van de bewoners zat binnen en zag de auto recht op zich afkomen. Deze bewoner kon net op tijd wegkomen en zo ernstig letsel voorkomen, maar werd wel geraakt door een radiator die van de muur schoot.

Ontzet

Het huis moet worden nakeken door een inspecteur van de gemeente. De gevel is ontzet. Vrijdagochtend was nog niet duidelijk of de bewoners in dit huis kunnen blijven wonen.

De crash betekende nog niet het eind van de vluchtpoging, de man uit Halsteren stapte uit en zette het op een rennen. In de Van Overstratenlaan kon hij alsnog worden aangehouden. Hij is vastgezet en wordt gehoord.

Taser en mes

De auto waarin de man uit Halsteren reed, is in beslag genomen. In de auto werden een taser en een mes ontdekt. Ook die zijn in beslag genomen.