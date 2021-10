Reizigers balen van mist op Eindhoven Airport: '3 uur in vliegtuig gezeten'

Reizigers op Eindhoven Airport baalden vrijdagochtend behoorlijk van alle problemen die veroorzaakt worden door de mist. Zeven vertrekkende vluchten werden geannuleerd en nog eens veertien vertrekkende vluchten liepen grote vertraging op. Dertien vliegtuigen die in Eindhoven hadden moeten landen, werden omgeleid naar ander luchthavens. "We hebben drie uur in het vliegtuig gezeten en toen moesten we eruit. De reis ging niet meer door!"

