John Jorritsma stopt als burgemeester van Eindhoven. Vrijdagmiddag kondigde hij zijn vertrek aan. Jorritsma stopt aan het einde van zijn huidige termijn, volgend jaar september. De 65-jarige Jorritsma is sinds september 2016 burgemeester van de grootste Brabantse gemeente.

"Ik ga niet voor een tweede ambtstermijn", zei Jorritsma vrijdagmiddag. "Ik heb nog elf maanden te gaan , ijs en weder dienende. Volgend jaar september heb ik 46 jaar met hart en ziel gewerkt aan de publieke zaak, in allerlei verschillende functies. De belofte die ik in het verleden heb gemaakt, om ten minste één ambtstermijn burgemeester van Eindhoven te zijn, ben ik dan nagekomen."

"Het was een gevecht tussen ratio en emotie om tot dit besluit te komen", ging de burgemeester verder. "Hoewel nog jong van hart en geest, de jaren gaan tellen. Een volledige tweede ambtstermijn is niet haalbaar."

De keuze om nu zijn afscheid aan te kondigen, is een bewuste van Jorritsma. "Zo is er voldoende tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart om voorbereidingen te treffen voor een profielschets van mijn opvolger of opvolgster. En zo kan de huidige raad, maar zeer zeker ook de nieuwe raad, een betekenisvolle rol vervullen."