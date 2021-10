Patrick bedankt nabestaanden van zijn nierdonor: 'Weer genieten met gezin'

Nierdialyse is volgens Patrick overleven en niet leven. (Eigen foto) Patrick dialyseerde al 11 jaar lang drie keer in de week. (Eigen foto) Door zijn ziekte kon Patrick de 'normale' dingen, zoals het uitlaten van zijn hondjes, niet meer doen. (Eigen foto) Volgende Vorige vergroot 1/3 Nierdialyse is volgens Patrick overleven en niet leven. (Eigen foto)

Patrick uit Breda is sinds zijn 17e nierpatiënt. Deze zomer kreeg hij een nier van een donor. Nu wil hij de nabestaanden van zijn anonieme donor bedanken. Symbolisch, want hij weet niet wie het zijn. "Ik heb mijn vrijheid weer terug."

Zaterdag is de Europese Dag voor Orgaandonatie en Transplantatie. De Nierstichting heeft ter gelegenheid daarvan een landelijke donor-bedankt-dag opgezet en daar doet Patrick graag aan mee. Want na zijn orgaantransplantatie kan hij de 'normale' dingen weer doen en daar is hij ongelofelijk dankbaar voor.

"Nierdialyse is overleven en niet leven."

"Ik ben sinds mijn 17e nierpatiënt", vertelt Patrick in Brabant Vandaag. "Dan moet je aan de nierdialyse, maar dat is overleven en niet leven." Door zijn ziekte kon Patrick een hoop dingen niet doen die voor anderen normaal zijn. "Ik kon niet meer met de hondjes gaan wandelen of dingen ondernemen met mijn kinderen en mijn vrouw." Als nierpatiënt heb je ook een heel ander leefpatroon. "Je moet je aan een heel streng dieet houden, omdat je constant je lichaam aan het vervuilen bent. Je mag geen zout eten en moet opletten met eiwitten. Je mag maar zo'n halve liter vocht per dag, maar daar moet je al je eten bijrekenen dus het is haast niet te doen", vertelt hij. "Ik heb deze zomer een nieuwe nier gekregen. Ik had al eerder een nier van mijn oma gehad en ik heb tien jaar een nier van mijn moeder gehad", vertelt hij. Maar een nier van een vreemde is voor Patrick weer anders en daarom wil hij de nabestaanden van zijn donor, die voor hem onbekend zijn, alsnog bedanken.

"Je bent steeds je lichaam aan het vervuilen."

"Ik wil ze zeggen dat ik het ontzettend erg vind dat zij iemand hebben verloren. Ik ben wel ontzettend dankbaar dat ik de kans heb gekregen om mijn leven op te pakken met een goede nier", zegt hij. Want zonder een nieuwe nier waren de vooruitzichten niet goed voor Patrick. "Je bent steeds je lichaam aan het vervuilen en ik kon nu al heel veel niet meer, dus de vooruitzichten zijn niet goed zonder goedwerkende nier. Daarom ben ik blij dat mensen donor willen worden." "Ik heb mijn vrijheid weer terug", zegt Patrick opgelucht. "Ik zit weer goed in mijn vel, ik voel me fit want ik ben ook weer wat aangekomen. Ik ga weer lekker genieten met mijn vrouw, kinderen en hondjes."

